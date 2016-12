Meteo, alta pressione a oltranza: tempo stabile e clima invernale

Previsioni per mercoledì. Sulle pianure del Nord, in Liguria e sulle regioni centrali tirreniche cieli nuvolosi o grigi per nebbie o strati di nubi basse. Sulle aree alpine, al Sud, in Sardegna, in Abruzzo e Molise cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Possibili pioviggini in Toscana e Liguria. Nubi in aumento sulla Sicilia e sulla bassa Calabria con piogge sparse nell’Isola. Venti deboli, salvo locali rinforzi da sud est sul canale di Sicilia. Temperature minime in calo al Sud, massime senza grosse variazioni.