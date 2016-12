Meteo: allerta su Sicilia, Sardegna e Calabria

Previsioni meteo per martedì. Nuvole in tutta Italia. Al mattino piogge sparse al Nordovest, su Emilia Romagna, regioni tirreniche, Calabria e Isole maggiori, con rovesci e temporali anche intensi su Calabria, Sicilia Orientale e sud della Sardegna. Nevicate di moderata intensità e fino a quote collinari sull'Appennino Ligure, Cuneese e, al di sopra di 500-1000, metri sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio le precipitazioni andranno a interessare anche le zone del medio e basso Adriatico, mentre al Nordovest la quota delle nevicate comincerà a risalire. Nel frattempo i fenomeni sulla Sicilia tenderanno ad attenuarsi. Temperature massime ovunque in rialzo. Ancora intensi venti di Scirocco in gran parte del Centrosud. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità media (IdA pari a 75). Particolare attenzione martedì va posta sulle Isole maggiori e in Calabria. La Protezione Civile ha infatti diramato una allerta meteo rossa in Sardegna e arancione su Sicilia e Calabria per rischio idrogeologico.