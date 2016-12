Meteo: a Sud il tempo resta variabile, al Centronord più stabile e sereno

12:33 - Il tempo migliora parzialmente al Sud, con l'eccezione di Calabria e Sicilia, mentre al Centronord il cielo rimane sereno o poco nuvoloso. La settimana comincerà con tempo stabile e sereno al Nord, più variabile al Sud e sulle isole, dove almeno fino a mercoledì le nuvole si alterneranno a sprazzi di sereno.

Su tutto il continente ci saranno dieci giorni con una situazione tecnicamente definita “blocco anticiclonico”, ossia un’anomalia della circolazione atmosferica caratterizzata dallo sviluppo di una vasta e robusta area di alta pressione alle alte latitudini che interrompe per un periodo prolungato il normale scorrimento delle correnti occidentali alle medie latitudini.



I dati attualmente a disposizione lasciano prevedere per il prossimo fine settimana valori eccezionalmente elevati di pressione atmosferica (intorno a 1050 hPa) in corrispondenza della Scandinavia. Per l’Italia significa non avere a che fare per un po’ di giorni con le correnti direttamente provenienti dall’Atlantico, ma piuttosto rimanere esposti alle infiltrazioni fredde provenienti dai Balcani.



Questa situazione è stata innescata anche dal violento ciclone che ha flagellato l’Italia e i Balcani negli ultimi tre giorni, il cui residuo continua a sopravvivere sul Mar Ionio dove l’instabilità non sembra volersi placare. In queste condizioni, naturalmente, la stagione primaverile, che è all’esordio, farà molta fatica a ingranare proprio a causa delle sia pur deboli ma fredde correnti orientali che nella maggior parte del territorio non permetteranno il “decollo” delle temperature. Tuttavia al Nord nella prima parte della settimana si avrà un temporaneo assaggio primaverile grazie anche all’azione dell’alta pressione che spingerà il termometro a superare i 15 gradi.



Domenica piogge e rovesci tra Calabria e Sicilia, meglio altrove - Nella giornata di domenica ci saranno ancora piogge e locali rovesci fra Calabria e Sicilia, in maniera particolare sulle aree ioniche e nel versante tirrenico della Sicilia; la quota neve si aggirerà intorno a 900-1200 metri. Parziale miglioramento, invece nel resto del Sud, in Abruzzo e Molise con ancora la presenza di nubi, ma accompagnate da scarso rischio di precipitazioni. Nel frattempo nel resto del Centronord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso.



Temperature massime in lieve rialzo al Centrosud peninsulare, in lieve diminuzione in Sicilia, con valori intorno alla media al Nord e in Toscana, ancora inferiori alla norma sulle altre regioni. Previsti 4 gradi per Campobasso, 7 gradi per Potenza, 10 gradi per Ancona, L’Aquila, Crotone, 11 gradi per Cuneo, Piacenza, Rimini, Catanzaro, Catania, 12 gradi per Torino, Pescara, Viterbo, Messina, 13 gradi per Bergamo, Brescia, Milano, Novara, Bologna, Verona, Grosseto, Perugia, Bari, Lamezia, Reggio Calabria, Taranto, Palermo, Trapani, Cagliari, Olbia, Sassari, 14 gradi per Aosta, Trieste, Venezia, Firenze, Brindisi, Lecce, Napoli, Alghero, 15 gradi per Treviso, Pisa, 16 gradi per Genova, Trento, Udine, Roma e 17 gradi per Imperia, Bolzano.



Venti nord-orientali solo in parziale attenuazione, soffieranno ancora generalmente moderati su tutti i mari e nelle regioni del Sud.



Lunedì nuvoloso al Sud, cielo sereno al Centro-nord - Lunedì nelle regioni del medio Adriatico, al Sud, in Sicilia e Sardegna nuvolosità variabile, più intensa nelle regioni meridionali. Su Calabria e Sicilia l’instabilità darà ancora luogo ad alcune precipitazioni sparse: al mattino più probabili su Calabria ionica, nel pomeriggio su Calabria meridionale e un po’ su tutta la Sicilia. Non si escludono locali rovesci. La quota neve sui rilievi sarà oltre 1200-1300 metri. In serata tendenza ad esaurimento dei fenomeni. Sulle altre zone prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo il temporaneo passaggio di nubi ad alta quota. Temperature massime in lieve generale aumento. Venti dai quadranti orientali: moderati al Sud e sulle Isole, con locali rinforzi su Calabria meridionale e Sicilia ionica.



Variabile fino a mercoledì al Sud, meglio al Nord - Anche nelle giornate di martedì e mercoledì permarranno ancora condizioni di instabilità all’estremo Sud con alcune precipitazioni concentrate principalmente su Puglia, Calabria e Sicilia. Il Centronord e la Sardegna invece beneficeranno di una rimonta anticiclonica che favorirà condizioni di tempo stabile e di un clima progressivamente più mite, particolarmente al Nord dove tra martedì e mercoledì si potrebbero già superare i 15 gradi.