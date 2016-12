Meteo, a Pasqua sole e clima primaverile

Secondo gli ultimi dati disponibili, il tempo per le festività pasquali sarà nel complesso buono su gran parte del territorio, con clima primaverile e temperature gradevoli. Rimane ad oggi un margine di incertezza nella giornata di lunedì per la collocazione e la tempistica di un sistema nuvoloso in veloce transito. "Il periodo pasquale - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - coincide con una stagione molto dinamica e variabile: le indicazioni fornite dai modelli matematici possono subire cambiamenti e vi invitiamo dunque a seguire tutti i nostri aggiornamenti".

Le previsioni di sabato Nella giornata di sabato cesseranno gli effetti del vortice ciclonico arrivato mercoledì: la situazione sul nostro Paese sarà tranquilla con tempo soleggiato in molte regioni e con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche passaggio di nuvole innocue potrebbe interessare il Centrosud. Le temperature saranno in aumento con clima gradevole. Indice di Affidabilità 80.

Le previsioni di Pasqua A Pasqua tempo stabile e in gran parte soleggiato : in particolare al Nordest e al Centrosud sarà una giornata buona. Al Nordovest avremo una maggiore presenza di nuvole con i primi deboli e isolati fenomeni sul settore alpino. Queste precipitazioni potranno coinvolgere sporadicamente e gradualmente anche le vicine pianure del Nordovest, ma le tempistiche sono ancora da definire nei dettagli, quindi vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti (Indice di Affidabilità 75).

Le previsioni di PasquettaLe prospettive per la Pasquetta rimangono ancora piuttosto incerte e l'IdA per questa previsione è medio-basso (Indice di Affidabilità 65). Al momento possiamo affermare che non farà freddo, il clima sarà ventilato e primaverile con temperature nella norma. Le zone più soleggiate saranno le regioni adriatiche e le Isole maggiori. Il tempo sarà variabile, con alternanza tra sole e nubi, al Nordovest e sulle regioni tirreniche per un sistema nuvoloso in veloce transito sul Paese.