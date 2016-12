Meteo, a Natale tempo insolitamente mite ma inquinamento alle stelle

Anche le temperature, a causa della massa d'aria anomala che accompagna l'alta pressione, rimarranno decisamente miti, specie nelle regioni alpine, con lo zero termico che oscilla a quote insolitamente alte, attorno ai 2500-3000 metri.



Le previsioni del 24 dicembre - Tempo in prevalenza bello su Alpi, basso Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole. Nuvole anche compatte sul resto d'Italia, con qualche debole pioggia sulla Liguria centrale, nel vicino Appennino e al mattino anche in Lombardia. Al mattino nebbie, localmente anche fitte, in Emilia Romagna, Marche e valli del Centro; in serata potranno formarsi anche nel resto del Nord. Temperature con poche variazioni, sempre di 2-5 gradi al di sopra delle medie stagionali. Previsti 6 gradi per Aosta, 7 gradi per Bergamo, Brescia, Piacenza, Verona, 8 gradi per Milano, Bologna, Bolzano, Venezia, Perugia, L'Aquila, 9 gradi per Novara, Torino, Trento, Treviso, 10 gradi per Rimini, Udine, Rieti, 11 gradi per Cuneo, 12 gradi per Trieste, Campobasso, Viterbo, Potenza, 13 gradi per Firenze, Pisa, 14 gradi per Genova, Imperia, Grosseto, Roma, 15 gradi per Ancona, Pescara, Bari, Brindisi, Catanzaro, Napoli, 16 gradi per Lecce, Taranto, 17 gradi per Lamezia, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Trapani, Alghero, Cagliari, Olbia, Sassari e 18 gradi per Messina. Venti per lo più di debole intensità. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto (IdA pari a 90-95).



Le previsioni per Natale - Nuvoloso su Liguria, Toscana, Appennino settentrionale e Umbria; rischio nebbie in mattinata in Pianura Padana, sulle coste dell'alto Adriatico e nelle valli interne del Lazio, in sollevamento temporaneo nelle ore centrali del giorno. Nuvole alte in transito nel resto del Centrosud che veleranno il cielo, specie su Isole e bassa Calabria. Sole diffuso sulle Alpi con schiarite nel pomeriggio anche nelle pianure adiacenti. Venti deboli salvo rinforzo di Maestrale in Puglia. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità alto (IdA pari a 90).



Le temperature di Natale - Temperature massime in lieve aumento nelle zone più soleggiate del Nord e in generale ancora ben sopra le medie, soprattutto in montagna con lo zero termico oltre i 3000 metri. Le città con i valori più elevati saranno Messina dove sono previsti 18 gradi, Reggio Calabria, Taranto, Lamezia con 17 gradi, Sassari, Olbia, Cagliari, Alghero, Trapani, Palermo, Catania, Napoli, Lecce con 16 gradi. Per Brindisi, Catanzaro, Crotone, Roma, Pescara, Grosseto, Ancona, Genova sono previsti 15 gradi, per Catanzaro, Viterbo, Firenze, Imperia 14 gradi, per Pisa, Trieste 13 gradi, per Rieti, Cuneo 12 gradi, per Campobasso, Udine, Trento, Torino 11 gradi, per Perugia, Treviso, Rimini, Piacenza, Bolzano, Bologna, Novara, Torino, Bergamo 10 gradi, per L'Aquila, Verona, Venezia, Brescia e Aosta 9 gradi.



Le previsioni di Santo Stefano - Tempo ancora stabile in tutto il Paese e complessivamente abbastanza soleggiato; da segnalare il passaggio di nuvolosità innocua alla media e alta quota, al Sud, sulle Isole e marginalmente nelle regioni centrali. Inoltre saranno presenti nebbie fitte e dense di notte e al mattino su tutta la Pianura Padana, coste dell'alto Adriatico, valli e pianure di Toscana, Umbria e Lazio. Le nebbie potranno persistere anche nelle ore centrali nei settori di pianura attorno al corso del Po e nelle valli più interne del Centro. Temperature senza grandi variazioni, sempre sopra le medie, con un clima particolarmente mite in montagna.



Tendenza di fine anno - Da domenica e fino alla fine dell'anno si conferma ancora la persistenza di questa lunga fase anticiclonica, contraddistinta da tempo stabile e clima eccezionalmente mite per il periodo. Tuttavia rimane un certo grado di incertezza su un eventuale temporaneo cedimento di questa struttura tra il 29 e il 30 di dicembre quando potrebbe transitare una debole perturbazione atlantica i cui eventuali effetti sarebbero ancora tutti da valutare.