Meteo, a metà settimana il freddo: colpo di coda dell'inverno al Nord

Questi impulsi freddi vanno contemporaneamente ad alimentare la struttura di bassa pressione presente sul Mediterraneo centrale, la quale continuerà a determinate condizioni di instabilità atmosferica che coinvolgerà non solo il Centrosud ma, intorno a metà settimana anche il Nord Italia. Infatti tra martedì notte e mercoledì le regioni settentrionali verranno molto probabilmente raggiunte da uno di questi impulsi freddi (perturbazione n.5 del mese) che sarà causa di un veloce peggioramento del tempo con condizioni pienamente invernali: lo scenario più probabile è l'arrivo di aria decisamente più fredda accompagnata da precipitazioni che saranno nevose a bassa quota sui rilievi e nell'estremo Nordovest (non è esclusa la neve fino in pianura in Piemonte).



Le previsioni per domenica - Tempo instabile al Sud e sulla Sicilia, con piogge sparse e locali temporali eccetto lungo le coste campane; quota neve intorno a 1300-1400 metri sull'Appennino meridionale e rilievi siculi; nel pomeriggio isolati e brevi rovesci anche nel sud-est della Sardegna. Precipitazioni in prevalenza deboli, sparse e intermittenti anche nelle regioni centrali adriatiche, più probabili tra Marche meridionali e Molise con quota neve intorno ai 1200 metri. Al Nord e regioni centrali tirreniche situazione più tranquilla con annuvolamenti intervallati però da ampie schiarite, nuvolosità che risulterà inizialmente più compatta nelle regioni di Nordovest. Temperature stazionarie o in lieve calo. Molto ventoso per venti settentrionali su gran parte del Paese, specialmente al Centronord con mari molto mossi. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 80 al Centronord, 85 per il Sud).



Pericolo valanghe - Il rischio valanghe previsto per oggi, andrà da grado 2 (moderato) a grado 3 (marcato) su gran parte delle Alpi. Le abbondanti nevicate delle scorse settimane unite a temperature che nelle regioni settentrionali si attestano su valori oltre le medie stagionali, hanno portato la neve a non consolidarsi. Ricordate di sciare solo nelle piste autorizzate; si sconsigliano fuoripista ed escursioni.



Allerta della Protezione civile - Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata dalla Protezione Civile per oggi l'allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato su tutto il territorio della Basilicata e Calabria, mentre l'allerta è gialla sui settori meridionali delle Marche e della Campania, su Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia.



Le previsioni per lunedì - Lunedì al Sud e sulla Sicilia tempo ancora instabile: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse e intermittenti più probabili su Puglia, Basilicata, Calabria, zone interne e settentrionali della Sicilia. Nuvolosità variabile nelle regioni del medio versante Adriatico, in Romagna, basso Lazio e Sardegna, con qualche fiocco di neve al mattino lungo la dorsale appenninica intorno ai 1000 metri e sporadici piovaschi pomeridiani nelle zone interne del Lazio meridionale e della Sardegna. Nel resto del Paese tempo abbastanza soleggiato salvo una residua nuvolosità nella prima parte della giornata su regioni di Nordovest e Appennino settentrionale. Temperature senza grandi variazioni. Venti settentrionali in parziale attenuazione. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 85 per il Centronord e 80 per il Sud).



La tendenza per la settimana - Martedì su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Isole maggiori nuvolosità variabile: tra pomeriggio e sera possibilità di locali precipitazioni su Lazio, Sardegna, zone interne della Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia meridionale e Molise, nevose in Appennino oltre 1300 metri. Nel resto del Centronord inizialmente tempo buono; nel corso della giornata ci sarà la tendenza ad un aumento della nuvolosità nelle regioni settentrionali, a cominciare dal settore di Nordest. Alla fine del giorno peggioramento più deciso sul Nord con le prime precipitazioni tra Trentino, Veneto e Lombardia, in successiva estensione al Nordovest dove nelle prime ore di mercoledì si assisterà a un brusco calo del limite delle nevicate. Le temperature saranno stazionarie o in lieve rialzo e i venti in ulteriore attenuazione. Tra mercoledì e giovedì si conferma una breve fase di condizioni decisamente più invernali sul Nord Italia dove si avranno alcune precipitazioni che in particolare nel settore di Nordovest assumeranno carattere nevoso fino a quote piuttosto basse. Rimane ancora un'elevata incertezza sui dettagli di questa evoluzione, sia sull'entità e la distribuzione delle precipitazioni che sull'entità dell'ingresso freddo anche se pare abbastanza probabile il rischio di neve fino in pianura sul Piemonte. Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.