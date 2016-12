12 agosto 2016 11:00 Meteo, a Ferragosto torna lʼestate Weekend di sole e clima estivo dappertutto

Il fronte freddo che nei giorni scorsi ha attraversato l’Italia - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - si allontanerà definitivamente, seguito da aria fresca e più secca sull’Adriatico, al Sud e in Sicilia. Le temperature, quindi, per un paio di giorni resteranno di qualche grado sotto la norma in tutto il Paese. Durante il weekend e la giornata di Ferragosto si affermerà nuovamente l’alta pressione che favorirà una fase di tempo ovunque bello e progressivamente più caldo, con temperature più vicine alle medie stagionali.

Previsioni di venerdìTempo soleggiato in gran parte d’Italia. Da segnalare qualche annuvolamento al Nordest e sulle Alpi lombarde, un po’ più denso sulle Alpi orientali, ma senza precipitazioni di rilievo. Al Sud e in Sicilia ancora qualche nube sparsa, accompagnata da occasionali piovaschi soltanto tra bassa Calabria ed Est Sicilia. Dalla sera tendenza a un ulteriore miglioramento. Clima insolitamente fresco per la stagione nelle regioni del versante adriatico, complici i venti settentrionali che soffieranno con qualche rinforzo sull’Adriatico meridionale e sullo Ionio. La nostra previsione ha un Indice di Affidabilità di 95 al Centronord e 90 al Sud.