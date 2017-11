Mestre, ladri rubano l'urna con le ceneri del cane: "Aiutateci a trovarla"

La rabbia di Gino - "Mia moglie da ieri piange a dirotto e io non riesco a capacitarmi della cattiveria di chi si è introdotto in casa nostra per rubare esclusivamente l’urna della nostra amata Lela - ha dichiarato Gino (responsabile dello sportello Handicap della Cgil di Venezia) a La Nuova Venezia - C’era altro da rubare, come il mio computer e la mia collezione di cimeli dell’Urss, che però non sono stati minimamente toccati. E purtroppo siamo al terzo furto in otto mesi".



I coniugi non si danno pace e hanno chiesto aiuto alla città per ritrovare l’urna. “Noi con Lela ci sentivamo sicuri - ha detto ancora Gino - Potevamo girare per Mestre in carrozzina in piena notte e lei ci accompagnava ovunque. Ora mi sa che dovremo murarci in casa perché così non si vive”.