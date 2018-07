Mestre, cartello shock di un dentista: "Mia moglie aggredita da un negro"

"Mia moglie è stata aggredita da un negro". Inizia così il cartello affisso da un dentista di Mestre , Venezia, all'interno del proprio studio. L'intento del professionista attraverso il foglio, quello di invitare i pazienti a riflettere "sulle responsabilità politiche di tutto questo". Come prevedibile, il messaggio ha suscitato polemiche, tanto che anche l' Ordine dei medici veneziano si è espresso negativamente, ma il dentista non si è pentito.

Il cartello è finito su Facebook e l'episodio è stato commentato anche da Giovanni Leoni, presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Venezia. "Come medici per giuramento curiamo e accogliamo le persone indipendentemente dal colore, razza e professione - la presa di posizione - l'attività delinquenziale è da condannare in senso lato, a prescindere dal colore della pelle. Il termine negro può essere inteso come dispregiativo".