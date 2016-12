Messina, non gli danno la casa: prende il bastone e va dal sindaco

18:23 - E' entrato urlando nel comune di Messina armato di un bastone, si è introdotto in diverse stanze, ha incrociato molte persone ma non quella che lui, 30 anni di Altolia, stava cercando: il sindaco Renato Accorinti, riempito di insulti e maledizioni per una casa che non gli era stata concessa. Attimi di paura a palazzo Zanca. Fin dall'anticamera del primo cittadino, sotto gli occhi delle segretarie e una vigilessa. Il giovane a calci ha aperto e chiuso tutte le porte incontrate. Col bastone ha colpito mobili e tavoli, come documentato da questo filmato della Gazzetta del Sud. E' stata proprio la vigilessa, aiutata da altre persone, a bloccare e disarmare il 30enne già noto in Municipio al quale da tempo chiedeva un alloggio dopo aver perso il suo nell'alluvione del 2009.

Messina, non ha una casa: dal sindaco col bastone Di Massimiliano Di Dio