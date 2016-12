A soli 34 anni ha già dato alla luce l'undicesimo figlio. E' una mamma da record Cristina Scaglione, originaria di San Fratello, in provincia di Messina, che ha festeggiato all'ospedale di Sant'Agata di Militello l'arrivo del suo piccolo Alfio insieme al marito, che ha lo stesso nome dell'ultimo nato, e agli altri dieci figli. Il bambino pesa 3 chili e 700 grammi ed è in ottima salute.

Quella di Cristina è una scelta che, in molti hanno definito "coraggiosa". Insieme al marito Alfio Scannavacche, bracciante agricolo di 36 anni, la giovane siciliana ha deciso infatti di allargare di non poco la famiglia. Sul Giornale di Sicilia, che ha raccontato la vicenda, si legge che dal 2000 a oggi la 34enne ha messo al mondo undici figli: il primogenito, che ha 16 anni, si chiama Vito. A seguire ci sono Eloisa, Salvatore, Antonella, Giuseppe, Cristina, Marianna, Benedetta, Serena e Rita. Contenta e in salute, adesso mamma Cristina è tornata a casa con un altro fiocco azzurro da accudire.