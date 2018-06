Messina, incendio in appartamento: morti due bambini

Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di mattina nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina. In casa erano presenti i genitori e altri due fratelli che sono stati portati in salvo. I genitori hanno cercato di soccorrere anche gli altri due figli ma le fiamme glielo hanno impedito.