Messina, finte dottoresse truffano anziana: “Mi hanno spogliata e rubato tutto”

A Falcone, in provincia di Messina, due finte dottoresse hanno truffato e derubato una anziana. A Pomeriggio Cinque Maria, 79 anni, si era recata alla fermata del pullman quando due donne l’hanno avvicinata fingendosi dei medici: “Ora l’ALS passerà tutti i medicinali, ma prima bisogna sottoporsi ad una visita medica”.



Con questo pretesto, le truffatrici hanno convinto l’anziana a farsi portare a casa sua: una volta entrate hanno fatto spogliare Maria per effettuarle la visita promessa. Inventandosi una scusa, le due sono poi uscite dall'appartamento lasciando la 79enne completamente nuda: "Mi hanno detto aspetta un attimo che andiamo in macchina a prendere la macchinetta della pressione".



Dopo qualche istante, Maria ha iniziato ad avere qualche dubbio: "Dopo un minuto così sono andata a vedere dal balcone e loro non c'erano più". Così Maria ha fatto la terribile scoperta: i gioielli, compresa la fede, i soldi e le foto di suo marito erano spariti. “Non è tanto la questione del valore delle cose, è il valore affettivo e l’umiliazione. Una violenza alla stato puro”, commenta il nipote della donna.