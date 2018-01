Messina, 80enne con il cranio fracassato in casa: fermato il figlio

Risolto il giallo dell'80enne, Nunziata Sciavarrello, che venerdì sera è stata trovata con il cranio fracassato nella sua abitazione di Maletto, nel Catanese. E' stato fermato per omicidio dai carabinieri, V. S., di 39 anni, il figlio della vittima. L'uomo, che in passato è stato sottoposto più volte a Trattamento sanitario obbligatorio (Tso), è accusato di averla uccisa colpendola più volte con un'arma contudente, che non è stata ritrovata.