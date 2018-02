Meredith, Cassazione dice "no" alla revisione del processo per Guede

La Cassazione ha detto "no" alla revisione del processo per Rudy Guede, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia con una coltellata nel 2007. I giudici hanno rigettato il ricorso dei legali dell'ivoriano contro la decisione della corte d'Appello di Firenze, che il 10 gennaio 2017 aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione.