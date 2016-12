Mercoledì tra sole e nubi, forte maltempo nel weekend

La seconda parte della settimana dal punto di vista meteorologico sarà caratterizzata da molta dinamicità , salvo che nella giornata di mercoledì , temporaneamente più stabile grazie a un debole promontorio anticiclonico. Giovedì il tempo peggiorerà specialmente al Centro e in Sardegna per il passaggio di una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale. In seguito, dopo un venerdì all'insegna della variabilità su molte regioni, nel corso del fine settimana si andrà incontro a giornate di forte maltempo al Centronord per la formazione di una profonda e vasta circolazione depressionaria sui mari ad ovest della Penisola accompagnata da piogge abbondanti, intense nevicate sulle Alpi e forti venti meridionali.

Previsioni per giovedìGiovedì nuovo peggioramento in Sardegna e regioni centrali. Nel dettaglio avremo parziali schiarite all'estremo Sud e nelle Isole, altrove prevarrà nuvolosità irregolare con le prime piogge in Toscana e qualche occasionale fenomeno su Venezia Giulia, Val D'Aosta e Campania. Nel pomeriggio inizia il nuovo peggioramento con tempo instabile e precipitazioni sparse accompagnate anche da qualche rovescio o temporale in Sardegna e Toscana, con piogge più deboli e isolate anche nel nord del Lazio, in Umbria, nelle Marche e in Emilia Romagna, con possibile neve sulle cime dell'Appennino emiliano oltre 1200-1400 metri. Tra sera e notte le precipitazioni coinvolgeranno anche il resto del Centro e il settore tirrenico fino al nord della Calabria, con possibili rovesci o temporali in serata nel Lazio e nella notte anche in Campania e nel cosentino. Temporanea attenuazione delle nuvole tra sera e notte al Nord con anche il rischio di qualche nebbia notturna sulle pianure del Nordovest. Temperature massime in lieve calo al Nord e sul settore tirrenico, stazionarie altrove. Ventoso in Sardegna con venti localmente moderati meridionali anche sul Tirreno, Sicilia e Ionio. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it