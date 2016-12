Mercoledì soleggiato, più instabile nel weekend

“L'alta pressione di matrice africana torna oggi temporaneamente a occupare la nostra Penisola, favorendo così la presenza del sole in tutta Italia. Questa nuova fase di tempo stabile avrà però vita breve, perché già giovedì sera torneranno ad affacciarsi delle nuvole portate da una prima debole perturbazione che venerdì attraverserà rapidamente il Centronord, seguita da un più netto cambio della circolazione atmosferica a partire dal fine settimana quando assisteremo alla totale ritirata dal Mediterraneo dell'alta pressione e al contemporaneo approfondimento di una vasta zona di bassa pressione sul cuore del continente. Questa nuova configurazione- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- favorirà la discesa di impulsi piuttosto freddi verso il Mediterraneo Centro-Occidentale dove quindi, per diversi giorni, il tempo sarà caratterizzato da marcata variabilità e, a tratti, da molta instabilità, mentre le temperature caleranno e torneranno a posizionarsi attorno a valori normali per il periodo se non leggermente al di sotto.”

Previsioni per mercoledì Oggi tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese grazie al temporaneo ritorno dell'alta pressione. Qualche annuvolamento passeggero al Nordest ma senza piogge. Dopo una mattinata fresca, le temperature massime aumenteranno soprattutto al Centro e leggermente anche al Nord, mentre al Sud si abbasseranno ancora un po' a causa dell'insistenza dei venti settentrionali. Sulla Sardegna occidentale punte intorno ai 25°C.

Previsioni per giovedìGiovedì graduale aumento della nuvolosità, specie nella seconda parte del giorno, al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna; sempre in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso altrove. Al mattino assenza di pioggia, poi nel pomeriggio primi isolati piovaschi su Alpi Occidentali e sud della Sardegna, in estensione in serata anche a Ponente Ligure e Sardegna Settentrionale. Tra sera e notte nuvolosità in aumento con rischio di qualche pioggia su zone interne della Liguria e Toscana occidentale. Temperature massime in leggera flessione al Nordovest, Toscana, Lazio e Sardegna.