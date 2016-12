Mercoledì instabile al Centrosud. Da giovedì tempo bello e clima estivo

La perturbazione responsabile dei forti temporali che martedì hanno colpito il Nord Italia, generando oltre 41 mila fulmini in 24 ore, nella giornata di mercoledì scivola verso il Centrosud portando nuvole e temporali. Nella seconda parte della settimana l'Anticiclone delle Azzorre occuperà il Mediterraneo occidentale riuscendo a proteggere anche l'Italia dal passaggio di nuove perturbazioni: tra giovedì e domenica quindi tempo nel complesso bello a parte un po' di instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi. Le temperature aumenteranno e nel weekend si avvicineranno ai 30 gradi, un caldo estivo sopportabile senza il fastidio dell'afa. A inizio luglio è però attesa in tutta Italia e in buona parte dell'Europa una intensa e duratura ondata di caldo africano con temperature massime oltre i 35 gradi in molte località ma con picchi isolati vicini ai 40 gradi nelle zone interne del Centrosud.