Mercoledì forte maltempo al Centronord. Giovedì anche al Sud

La perturbazione numero 9 di ottobre , rallentata da una robusta area di alta pressione presente su parte del nostro continente, sta attraversando lentamente il nostro Paese, accompagnata da piogge su gran parte del Centronord , che poi si estenderanno giovedì anche alle regioni meridionali , dove le precipitazioni insisteranno anche nella giornata di venerdì . Rovesci e temporali potrebbero essere a tratti anche di forte intensità specie in Liguria e nelle regioni del versante tirrenico . Poi verso il fine settimana l'alta pressione, in ulteriore rinforzo sul continente europeo, estenderà la sua influenza sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove il tempo tornerà decisamente più stabile, mentre all'estremo Sud sarà alto il rischio di piogge e temporali particolarmente intensi soprattutto tra Calabria e Sicilia.

Previsioni per giovedìGiovedì nuvole in tutta Italia: al mattino piogge sparse su gran parte del Centronord, Salento, Campania e Sicilia; al pomeriggio ancora piogge sparse, localmente anche intense, sulle regioni meridionali e, a carattere più isolato, anche su Centro, Sardegna, Venezia Giulia, Veneto, Emilia, Romagna. Temperature massime in rialzo al Nord, stazionarie o in leggero calo altrove. Venti ancora deboli al Nord e moderati al Sud e Isole. Maggiori dettagli sul sito Meteo.it