Mercoledì di sole, peggiora tra sera e notte

Siamo alla vigilia di una svolta, che vedrà il passaggio da condizioni pienamente estive, protrattesi per molti giorni al Nord e in gran parte del Centro, a un, col ritorno delle precipitazioni sulle regioni settentrionali e di un brusco calo termico. Nel frattempo, oggi (mercoledì), la giornata sarà in prevalenza soleggiata e calda , con temperature sempre di qualche grado al di sopra della norma in gran parte del Centronord e Sardegna. Alla fine del giorno, però, giungerà sul nostro Paese la, accompagnata da piogge e temporali a iniziare dal Nordovest e dalla Sardegna portando rovesci e temporali, a tratti anche di forte intensità, mentre al Sud il tempo rimarrà discreto. temperature caleranno sensibilmente in molte zone del Centronord e in Sardegna, decretando così la fine dell’anomala ondata di caldo in quasi tutte le regioni settentrionali e centrali. La perturbazione venerdì farà sentire i suoi massimi effetti nelle regioni centrali, coinvolgendo però ancora gran parte del Nord e dando luogo a qualche precipitazione anche in Campania. Un po’ di sole e un clima caldo resistono all’estremo Sud e in Sicilia.