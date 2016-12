Mercoledì con piogge in gran parte d'Italia e calo termico al Centronord

Previsioni per giovedìGiovedì la perturbazione si allontanerà dall'Italia, quindi tempo in generale miglioramento, con ampie schiarite in tutto il Paese, soprattutto al Nordovest e sulla fascia tirrenica. Un po' di nuvolosità sparsa e irregolare interesserà al Nordest e sul versante adriatico. La mattina ancora locali rovesci tra Romagna e Marche in rapido esaurimento.



Occasionali piogge anche in Puglia. Nel pomeriggio tempo quasi ovunque senza piogge salvo rovesci isolati sulle Prealpi orientali, in Friuli Venezia Giulia e sull'Appennino tra Marche e Abruzzo. Dalla serata locali fenomeni possibili anche su trevigiano. Temperature in aumento, soprattutto al Centronord, con valori nella norma stagionale o leggermente al di sotto. Venti da moderati a deboli da Nordovest. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it