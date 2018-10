Mensa negata ai bambini di Lodi, le mamme protestano: "Cinque euro a figlio sono troppi”

“Noi abbiamo sempre pagato, ma non ci riusciamo più da quando hanno aumentato sia mensa sia scuolabus”: è così che le mamme straniere di Lodi protestano a "Mattino Cinque".



Le polemiche sono scoppiate dopo che il comune ha chiesto alle famiglie extracomunitarie la certificazione della mancanza di proprietà di immobili nei Paesi d'origine per non dover pagare la quota massima per le agevolazioni scolastiche. Il problema è che molti non riescono a recuperare il documento. “Non possiamo andare, il biglietto per tornare in Egitto è troppo costoso - commenta Ranya, mamma di tre bambini - e inoltre non dappertutto ci sono uffici come il catasto, che ti rilasciano questo certificato”.



Fino a ieri i figli di Ranya, come tantissimi altri, hanno dovuto mangiare un panino fuori dalla mensa. “Ora sono rientrati grazie alle donazioni, ma per molti giorni hanno dovuto isolarsi e mangiare lontani dai propri amici”. Angelo Ciocca della Lega, ospite della trasmissione, però non ci sta: “Il sindaco ha semplicemente applicato la legge” ed è lo stesso primo cittadino a ribadire che non farà nessun dietrofront.