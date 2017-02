Medjugorje, papa Francesco invia 007 per vederci chiaro sulle apparizioni

Sui fenomeni di Medjugorje papa Francesco vuole vederci chiaro. Già nell'ultima intervista a La Civiltà Cattolica aveva messo in guardia i fedeli, senza fare però uno specifico riferimento. " Questa moda della Madonna superstar , come una protagonista che mette se stessa al centro, non è cattolica", aveva detto. Ma ora passa ai fatti con l'invio di 007 sul posto per indagare a fondo sulle apparizioni e sulle conversioni. Ad anticipare la mossa di Bergoglio , che riprende l'inchiesta aperta dal suo predecessore Benedetto XVI, è Quotidiano Nazionale.

Francesco, dunque, riapre per approfondimenti quel fascicolo di indagini, avviate già da papa Ratzinger su Medjugorje a marzo 2010 e affidate a una speciale commissione internazionale di inchiesta e di studio, istituita presso la Congregazione per la dottrina della Fede e presieduta dal cardinale Camillo Ruini. Così sarebbe prossima la nomina di un inviato speciale da parte di Bergoglio, un vescovo di sua stretta fiducia, probabilmente argentino, per "studiare quanto avviene nella cittadina bosniaca e riferire soltanto al Pontefice".



In quattro anni, fino a febbraio 2014, la commissione di Benedetto XVI, composta da una ventina di membri tra cardinali, vescovi, periti ed esperti, le cui conclusioni sono state consegnate all'ex Sant'Uffizio. Ma la mole di documenti e accertamenti stilati non ha convinto Francesco a sciogliere la riserva.



Per questo si va avanti: lo 007 pontificio nella cittadina bosniaca ascolterà i veggenti; assisterà alle riunioni e alle presunte apparizioni della Vergine; si metterà in relazione con la chiesa locale; valuterà personalmente e per conto del Papa l'entità dei pellegrinaggi e il gran numero di conversioni.



Ufficialmente, fino a oggi, la Chiesa non si è mai pronunciata sui fenomeni mariani in Bosnia.