Medici in sciopero il 17 e 18 marzo

I medici saranno in sciopero per 48 ore il 17 e 18 marzo. La decisione è stata presa nella riunione dell'Intersindacale, a cui partecipano tutte le sigle sindacali del settore. La categoria vuole così sottolineare il "malessere" dei camici bianchi, ribadendo il suo no ai tagli delle prestazioni erogate ai cittadini e "all'indifferenza del governo ai problemi della Sanità". L'obiettivo è "la salvaguardia del servizio sanitario nazionale".