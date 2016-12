Medici in sciopero: adesione al 75% "Assunzioni della Manovra non garantite"

Le urgenze sono state comunque garantite nonostante lo stop abbia interessato tutti i servizi, compresi gli esami di laboratorio. L'approvazione dell'emendamento alla legge di Stabilità, che assicura il potenziamento degli organici, non convince la categoria che ha scioperato contro i tagli "alle prestazioni erogate ai cittadini e in difesa del Servizio sanitario nazionale".



Per questo c'è stato un sit-in al San Camillo di Roma per quella che viene denunciata come "l'indifferenza del governo ai problemi della Sanità".



"Protestiamo per dire no all'impoverimento della sanità pubblica - ha affermato Massimo Cozza, Fp Cgil - che è la migliore assicurazione sulla salute dei cittadini". Secondo Cozza inoltre, le assunzioni promesse dall'ultimo emendamento del governo non sono sicure. "Si tratta di ipotesi di assunzioni basate sui risparmi delle Regioni, ma sappiamo che i budget delle Regioni sono già al limite".