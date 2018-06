Maturità 2018, al liceo classico una versione di Aristotele

E' di Aristotele, un brano tratto dall'Etica Nicomachea, la versione di greco proposta al liceo Classico per la seconda prova scritta per l'esame di Maturità. Gli studenti dei licei scientifici sono alle prese invece con due problemi, uno sulla tessellazione del piano e l'altro che riguarda una funzione parametrica. Per i licei di Scienze umane è invece uscita la traccia: "Diritti umani e e principi democratici".