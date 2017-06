Maturità 2017, è il giorno della prima prova: il tema di italiano

Mezzo milione di studenti è in procinto di affrontare la prima prova scritta, quella di italiano uguale per tutti gli indirizzi, della Maturità 2017. Quest'anno sono 12.691 le commissioni per 25.256 classi coinvolte, mentre sono 505.686 i candidati iscritti all'esame. Per i ragazzi ci sarà il solito ventaglio di scelte: analisi del testo, redazione di un articolo di giornale/saggio breve, tema di argomento storico, tema di ordine generale.