Mattino Cinque, il messaggio shock della 17enne aggredita a Firenze: "Domani sarò morta tesoro, addio"

"Domani sarò morta, addio tesoro". Questo il messaggio inviato a un amico dalla 17enne trovata ferita, con una frattura al cranio e in una pozza di sangue, sabato mattina nel parco dell'Ambrogiana a Firenze. Il giovane è stato intervistato in esclusiva dalle telecamere di Mattino Cinque a cui ha mostrato i messaggi ricevuti dalla sua amica, vittima dell'aggressione.

Il messaggio shock è arrivato alle 5:40 lasciando impietrito il ragazzo. "E' improbabile che l'abbia mandato lei", sostiene il giovane che poi racconta di aver visto la ragazza sia all'interno che fuori dalla discoteca.



"Aveva litigato con i suoi amici fuori dal locale, anche in modo abbastanza acceso, era con loro per cui dubito che sia andata da sola nel parco", aggiunge ancora il giovane che descrive quegli amici come "ragazzi agitati, abbastanza casinisti".