Mattino Cinque, il caso-Riders: noi fattorini del cibo sottopagati

Lavoro sempre più precario, soprattutto per i giovani. Ai microfoni di Mattino Cinque parlano i nuovi sottopagati della categoria, i fattorini del cibo. “Ci sono ragazzi giovani ma anche gente che ha perso il lavoro e che a 50 anni deve andare a pedalare in giro per Milano al freddo”, racconta uno dei riders. Il boom dei fattorini del cibo nelle grandi città continua, ma il loro lavoro è sottopagato: “In media mi pagano 4 euro all’ora – dice un fattorino – per pedalare per chilometri e chilometri, diciamo che quasi ci rimetto”. Intanto in diretta il giornalista di Mattino Cinque Francesco De Luca si cala letteralmente nei panni di un riders per consegnare la colazione in un ufficio di Milano. Un percorso di circa 4 chilometri con una retribuzione minima di 2,50 all’ora. Un lavoro che forse fa meglio al fisico e non al portafoglio.