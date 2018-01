Mattino Cinque, i Compro Oro fanno affari grazie alla crisi

"Ci sono diversi casi di persone che hanno venduto l’oro per bisogno. La gente si è dovuta disfare di cose che non utilizzava ma anche, purtroppo, di cose a cui era legata da un valore affettivo". Questo il racconto a Mattino Cinque della titolare di un Compro Oro, uno di quei negozi dove è possibile vendere i propri oggetti preziosi, e che testimonia come la crisi economica abbia costretto tante persone a trovare modi alternativi per affrontare le difficoltà. "È anche capitato che venissero alcuni imprenditori a vendere l’oro di famiglia per pagare debiti e tasse". Persino le fedi finiscono sui banchi dei Compro Oro quando si è costretti ad affrontare i propri problemi: "Mio padre ha avuto un cancro ai polmoni e abbiamo tentato con una cura alternativa, per cui ho preso il mio gruzzoletto d’oro, comprese le fedi del mio matrimonio e con il ricavato siamo riusciti a comprare questa medicina".