Mattino 5, parla il legale di Corona: "Il denaro nel controsoffitto non è illecito"

Nel giorno in cui Fabrizio Corona risponde in aula il suo avvocato Ivano Chiesa parla davanti alle telecamere di "Mattino 5": "L'interrogatorio di Corona è un passaggio molto importante per un processo come questo. Gran parte dei dubbi sono già stati chiariti. Il denaro non è illecito ma proviene dal lavoro di Fabrizio, non ci sono collegamenti con la criminalità. I testimoni indicati sono 190, ma ne verranno sentiti forse 70. Il mio assistito è in grado di chiarire tutto". Guarda il video in alto.