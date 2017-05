Si fa chiamare "Dome Dama", è il suo nome d'arte da rapper. Ma nessuno sa più dove sia. Il ventisettenne di Molinella, la cui scomparsa è stata denunciata lo scorso 31 marzo, sembra un fantasma di cui non si sa più nulla. La famiglia è in apprensione e pensa che il giovane abbia potuto incrociarsi con il temibile Igor, il killer di Budrio. Non si crede, infatti, ad un allontanamento volontario, perchè Domenico viene considerato un ragazzo tranquillo, ma soprattutto molto indipendente, perciò non avrebbe avuto bisogno di fughe per avere una libertà di cui già dispone. Queste le parole dell'avvocato di famiglia, Barbara Iannuccelli: "Non sappiamo se sia un'altra vittima di Igor, di certo è come un fantasma, cercato solo dai suoi familiari".