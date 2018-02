Matteo, 7 anni, ha la leucemia, l'appello della sua scuola: "Cerchiamo donatori"

"I potenziali donatori - si legge nel testo pubblicato sul sito dell'istituto - devono recarsi in un centro Admo (associazione donatori midollo osseo) per eseguire gratuitamente un test di compatibilità che consiste in un semplice prelievo di sangue, necessario per la tipizzazione e l'immissione nella banca dati. In seguito - prosegue la nota sul sito della scuola - i potenziali donatori (più saranno, più aumenterà la possibilità di trovare quello perfetto) risultati idonei saranno contattati per confermare la disponibilità alla donazione per consentire a Matteo di essere sottoposto a questo delicato intervento".



I requisiti fisici richiesti sono: età tra i 18 e i 35 anni; peso superiore ai 50 chilogrammi; nessuna malattia cronica grave o patologia infettiva. Per sottoporsi al prelievo, che può essere eseguito al Policlinico di Catania, non occorre ricetta medica. Si può contattare il centro Admo di Catania al numero 392-8831948".