Mattarella in visita ai terremotati: "La solidarietà ha bisogno di atti concreti"

"Tutti ci rendiamo conto che le festività rendono più acuta la sofferenza del distacco dal proprio ambiente. La solidarietà ha bisogno di atti concreti. Le istituzioni si stanno impegnando al massimo per avviare la ricostruzione. Questo sta avvenendo e l'impegno delle istituzioni non si abbasserà nel corso del tempo ma resterà forte e determinato perché il prossimo Natale e il prossimo Capodanno siano migliori di questo, come quelli precedenti".



Il Capo dello Stato che ha visitato anche il camping la Medusa di Porto Recanati, è stato accompagnato dal Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, dal Commissario Straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani, dal Prefetto di Macerata, Roberta Preziotti, dal Sindaco di Porto Recanati, Roberto Mozzicafreddo e dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.