17 dicembre 2016 14:16 Mattarella: "Auguri da parte di tutti gli italiani" | Papa: "Grazie, pregate per me" Per il compleanno del pontefice messaggi dal capo dello Stato a Obama. Cinquantamila le mail arrivate da tutto il mondo e via Twitter è giunta la risposta a tutti

"Vi ringrazio per il vostro affetto. Non dimenticatevi di pregare per me". E' arrivata via Twitter da papa Francesco, nel giorno del suo 80mo compleanno, la risposta ai messaggi d'auguri che gli sono arrivati da tutto il mondo, da tante personalità politiche e da numerosissimi fedeli comuni. "L'Italia le è grata per la sua costante vicinanza, specie nei momenti di così grande dolore", gli scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La felice ricorrenza del suo compleanno - scrive il capo dello Stato - mi offre la gradita opportunità di rivolgerle, a nome del popolo italiano e mio personale, i più sentiti e calorosi auguri". Anche Obama ha scritto al pontefice. Oltre 50mila le mail arrivate in Vaticano. La giornata di Bergoglio è iniziata con una colazione in compagnia di 8 poveri.

Otto senzatetto a Santa Marta per fare gli auguri a Papa Francesco Otto senzatetto, due donne e sei uomini, si sono recati a Santa Marta a Roma per fare gli auguri a Papa Francesco nel giorno del suo ottantesimo compleanno e gli hanno portato in dono tre mazzi di girasoli. I clochard sono stati accompagnati da monsignor Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità, invitati tra quelli che erano intorno a San Pietro e alle docce del Colonnato. Erano di diverse nazionalità: 4 italiani, un moldavo, 2 romeni, un peruviano. Gli auguri di Barack ObamaIl presidente degli Stati Uniti Barack Obama invia i suoi migliori auguri, anche da parte degli americani, a papa Francesco in occasione dell'80mo compleanno del pontefice, auspicando che l'esempio di umiltà del Santo Padre sia guida per il mondo ed esprimendo particolare gratitudine per il sostegno del Vaticano alla normalizzazione dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba.

La telefonata di GentiloniIl Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha fatto gli auguri a nome del governo in una telefonata, definita da fonti di Palazzo Chigi cordiale e affettuosa, a papa Francesco in occasione del suo 80mo compleanno.

L'omaggio del presidente del Senato GrassoE' con due foto pubblicate su Twitter che lo ritraggono insieme a papa Francesco che il presidente del Senato Pietro Grasso fa gli auguri a Bergoglio per i suoi 80 anni. Nel messaggio che accompagna le immagini tutto il Senato si unisce agli auguri.

Il telegramma della presidente della Camera BoldriniIn occasione dell'ottantesimo compleanno di papa Francesco, la presidente della Camera Boldrini ha inviato, a nome suo e della Camera dei deputati, un telegramma di auguri al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. "Il continuo richiamo del Santo Padre alla riscoperta dei valori cristiani e alla difesa della dignità dell'uomo, in particolare dei più deboli - scrive Boldrini - sollecita un più forte e responsabile impegno di tutti i credenti, ma anche di coloro che sono lontani dall'esperienza religiosa. Nessuno può chiamarsi fuori dalla costante azione condotta dal papa per debellare il virus dell'indifferenza. La sua testimonianza è tanto più preziosa in tempi difficili come i nostri, in cui la comunità umana è attraversata da una deriva individualista ed offesa dalle guerre, dalle persecuzioni, dai fanatismi e dalle diseguaglianze. Tutti abbiamo bisogno di ritrovare anche nel più genuino messaggio evangelico i riferimenti essenziali per difendere e diffondere i valori della solidarietà, della coesione sociale, dell'accoglienza, del dialogo tra le culture e tra le fedi".

Il biglietto di Benedetto XVIIl papa emerito Benedetto XVI ha inviato i suoi auguri a papa Francesco. Lo riferisce all'Ansa il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke, interpellato sull'argomento: Ratzinger ha inviato gli auguri a Bergoglio "per iscritto".

Cinquantamila mail arrivate da tutto il mondoSolo considerando la mattinata, sono arrivati a papa Francesco, via posta elettronica, quasi 50mila auguri di compleanno, provenienti da tutto il mondo. I più numerosi sono in lingua inglese, spagnolo e italiano, anche se più di mille sono giunti in latino. Lo rende noto la sala stampa vaticana.