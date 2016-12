Mastronardi, a processo per stalking un fan innamorato della sorella

14:52 - Voleva parlare con la sua attrice preferita, Alessandra Mastronardi, ma al telefono quel giorno gli rispose la sorella minore, Gabriella. Da allora l'uomo, un 29enne di Torino, si è letteralmente innamorato della voce della donna e l'ha cercata ossessivamente. E adesso si ritrova a processo per stalking.

L'uomo le telefonava fino a quaranta volte al giorno per dichiararle il suo amore e le regalava fiori in continuazione. In aula è stata Gabriella a fare la sua deposizione, dicendo che "quell'uomo si era innamorato di lei senza averla mai vista". L'aveva sentita al telefono quel giorno e da allora non aveva più smesso di pensare a lei.



La giovane ha sempre tentato di dissuaderlo da quel morboso interesse, anche perché, spiega, "io quell'uomo non l'ho mai visto". A cambiare numero di telefono però non ha mai pensato. E adesso la storia è arrivata in tribunale.