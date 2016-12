Massa Carrara, scuola media affollata e il bimbo non può frequentare: i genitori in classe con gli avvocati

La scuola media nella quale è stato iscritto è troppo affollata, così Manuel è stato rifiutato dal dirigente scolastico, che non ha concesso deroghe. Il caso a Villafranca, provincia di Massa Carrara, Comune dove il bambino di 11 anni si è da poco trasferito con la famiglia. I genitori, impossibilitati a portare il bimbo in un'altra scuola per frequentare la prima media, visto il rifiuto dell'istituto hanno deciso di presentarsi in classe accompagnati da due avvocati, muniti di diffida.