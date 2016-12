Martina Levato incolpa il terzo uomo"A lanciare l'acido anche Magnani"

Dopo la condanna in primo grado a 14 anni di carcere, emergono nuove indiscrezioni sul caso dell'aggressione a Pietro Barbini, assalito con l'acido la sera del 28 dicembre 2014 in via Carcano a Milano. Martina Levato, la studentessa bocconiana, ha riportato una versione inedita dell'attacco, nelle due pagine consegnate ai giudici prima della condanna che ha colpito anche l'amante Alex Boettcher. La Levato infatti sostiene che a pensare all'acido come arma dell'aggressione fu Andrea Magnani, il "terzo uomo", bancario amico di allenamenti in Parco Ravizza della ragazza e non condannato per il caso.