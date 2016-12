Martedì sole al Nord. Mercoledì calo termico e ritorno a un clima invernale

Con la giornata di martedì inizierà un graduale cambiamento della circolazione atmosferica e, nell'arco di qualche giorno, passeremo da una fase quasi primaverile a un tempo dalle caratteristiche decisamente invernali. Le correnti infatti si disporranno da nordovest e sospingeranno aria più fredda: aria, questa, che favorirà un deciso calo delle temperature e il ritorno ad un clima più invernale. Giovedì è atteso il passaggio di una perturbazione di origine nord atlantica che coinvolgerà parte del Nord e, soprattutto, il Centro. Dal fine settimana , invece, si profila l'irruzione sull'Italia di aria gelida di origine artico-continentale, e quindi anche la prima vera ondata di freddo intenso di questa stagione. Probabilmente avremo una fase di piogge diffuse al Sud e in Sicilia nella giornata di sabato e, specialmente da domenica, nevicate fino a quote molto basse (anche a livello del mare) lungo il versante adriatico della Penisola.

Previsioni per mercoledìMercoledì ancora un po' di nuvole e isolate precipitazioni su isole maggiori e Alpi di confine centro-occidentali. Altrove cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature in ulteriore, generale diminuzione. Venti: nord-occidentali, forti su mari di ponente, Isole e mar Ionio, moderati altrove, Föhn al Nordovest. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it