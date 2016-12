Martedì situazione stabile sull'Italia, poi forte maltempo all'estremo Sud

12:44 - La situazione sull’Italia rimarrà stazionaria ancora per 24 ore, con un po’ di instabilità all’estremo Sud e tempo soleggiato a tratti fresco nel resto del territorio. Nel frattempo, sul Nord Africa comincerà a farsi sempre più evidente una zona instabile, resa via via più attiva dall’avvicinamento di una depressione atlantica. Fra mercoledì e giovedì questo impulso tenderà procedere verso il Canale di Sicilia e il Mar Ionio innescando la genesi di un ciclone mediterraneo (perturbazione n.3 di settembre) che investirà soprattutto Sicilia e Calabria, col proprio carico di forti temporali e nubifragi. Nel corso di quelle 48 ore, come conferma anche la tendenza meteo, la situazione resterà decisamente critica proprio perché i fenomeni in quelle zone del Sud potranno risultare particolarmente intensi.

Previsioni per mercoledì

Mercoledì al Nord tempo nel complesso abbastanza soleggiato, fatta eccezione per le zone prealpine e pedemontane, dove si osserveranno degli annuvolamenti irregolari durante tutto il corso della giornata. Anche al Centro nel complesso abbastanza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo una maggiore nuvolosità in transito tra Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud e nelle isole cielo da nuvoloso a coperto; nella mattinata precipitazioni più probabili su Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre nella seconda parte della giornata i fenomeni tenderanno ad estendersi a Basilicata, Campania meridionale e centro-sud della Puglia. Il tempo sarà molto perturbato in Sicilia e nel Sud della Calabria con fenomeni a prevalente carattere temporalesco. Rischio di locali nubifragi più probabili sulla Sicilia nord-orientale e Calabria meridionale dove i fenomeni potrebbero essere persistenti durante la giornata. Per quanto riguarda la Sicilia occidentale il rischio di locali nubifragi è maggiore nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio si andrà incontro ad un graduale esaurimento dei fenomeni, poi nel corso della notte la tendenza è per una graduale attenuazione del maltempo. Nel contempo i fenomeni si andranno ad intensificare nel nord della Calabria e nel sud della Puglia, dove potranno risultare particolarmente intensi in serata. In Sardegna rovesci o isolati temporali saranno più probabili ancora una volta nel settore sud-orientale e si esauriranno a partire dalla sera. Temperature ovunque stazionarie, mentre al Sud e sulle Isole saranno in diminuzione, soprattutto nelle zone perturbate. Venti da deboli a moderati dai quadranti orientali al Centrosud; moderati o localmente anche forti tra sud della Calabria, Sicilia orientale e Mar Ionio. Mare molto mosso nello Ionio meridionale e nel medio basso Tirreno al largo. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità (Ida) alto al Nord pari a 95, al Centro 90 medio al Sud pari a 85. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it