Martedì graduale peggioramento al Nord, ancora sole al Centrosud

Dopo un timido ritorno dell'alta pressione, nel corso della giornata di martedì una nuova perturbazione riporterà condizioni di instabilità al Nord , e tra la notte di martedì e la giornata di mercoledì anche al Centrosud , per poi lasciare spazio da giovedì ad una rimonta dell'alta pressione . La seconda parte della settimana quindi trascorrerà con tempo più soleggiato e stabile. Le temperature, dopo un temporaneo calo in corrispondenza del passaggio della perturbazione, sono previste di nuovo in aumento, con valori vicini alla norma stagionale.

Previsioni per mercoledìMercoledì l'unica regione che resterà ai margini del peggioramento e che godrà di un tempo prevalentemente soleggiato sarà la Sardegna. In mattinata le piogge e i temporali si estenderanno al resto delle regioni centrali. Al Nord precipitazioni diffuse con tendenza all'attenuazione dall'estremo Nordovest, piogge continue invece al Nordest. Al Sud ancora qualche schiarita su basso Adriatico e Ionio, con locali rovesci nel settore nordovest della Sicilia. Nel pomeriggio i rovesci e i temporali raggiungeranno anche la Campania, la Basilicata e il nord della Puglia. Ancora qualche rovescio isolato nel nord della Sicilia. Resta molto instabile nelle regioni centrali, ma con tendenza all'esaurimento dei fenomeni su Toscana e alto Lazio. Al Nord il maltempo persiste al Nordest e nelle parte orientale della Lombardia, con piogge e temporali diffusi, mentre al Nordovest continua la tendenza a schiarite salvo locali brevi rovesci lungo la fascia prealpina e attorno all'Appennino ligure. Dalla sera tendenza al miglioramento nelle regioni occidentali della Penisola. Attenzione: temporali localmente anche di forte intensità soprattutto in mattinata tra bassa Toscana, Lazio, Umbria, Marche e tutto il settore dell'alto Adriatico quindi in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Inoltre le piogge sul Triveneto saranno abbondanti. Temperature: in calo in tutto il Centronord, in particolare la Nordest dove le massime faticheranno a superare i 20°C. Venti di Maestrale moderati sulla Sardegna; si segnala la possibilità di possibili forti raffiche nelle aree temporalesche.