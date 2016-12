Martedì e mercoledì maltempo al Centronord, giovedì tocca al Sud

Ci attende una settimana difficile dal punto di vista meteorologico, con le piogge, localmente anche intense , che già oggi sono tornate in molte regioni, a causa del transito di due perturbazioni piuttosto ravvicinate provenienti dalla Penisola Iberica. La prima delle due perturbazioni (la n°5 di ottobre) interesserà sostanzialmente il Centronord fra martedì e mercoledì , mentre il Sud verrà solo sfiorato; anzi, i venti meridionali, porteranno proprio nelle regioni meridionali un po' di caldo fuori stagione. L'altro sistema nuvoloso (perturbazione n°6 di ottobre) provocherà giovedì un ulteriore peggioramento , con abbondanti precipitazioni che investiranno soprattutto il Sud e il Nord , con il ritorno della neve sulle Alpi. Nella seconda parte della settimana inoltre in tutta l'Italia assisteremo a un deciso calo delle temperature.

Previsioni per mercoledìMercoledì al Sud qualche passaggio nuvoloso in più, con precipitazioni nel nord della Campania con rischio rovesci o forti temporali a fine giornata. Raggiunti dal peggioramento a fine giornata anche Sicilia occidentale, Irpinia e Foggiano. Al mattino parziali schiarite su Valle D'Aosta alto Piemonte, nordovest Lombardia; nel resto del Centronord e Sardegna cielo da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni irregolari su Nordest, alto Adriatico, settore interno e tirrenico, Levante Ligure e Sardegna Attenzione al rischio di forti piogge o rovesci su Toscana, Lazio, regioni centrali e Friuli. Nel pomeriggio ulteriore intensificazione delle precipitazioni con maggiore interessamento delle Marche, rovesci sulle regioni centrali, Sardegna, Veneto e Friuli. Coinvolta la Lombardia fino al Piemonte orientale. La sera pausa asciutta su Emilia orientale e coste del medio adriatico, instabile nel resto del Centro e Nordest con rischio di rovesci anche su centro-nord del Piemonte e Lombardia, fascia prealpina orientale e Friuli Venezia Giulia. Temperature in calo in Sardegna, pochi cambiamenti al Centronord; venti meridionali in intensificazione potranno favorire lievi aumenti al Sud e Sicilia. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it