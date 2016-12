Martedì con prevalenza di sole ma temperature in calo

Previsioni martedìIl nocciolo di aria fresca e instabile che ha raggiunto il Nord si allontanerà rapidamente verso la penisola balcanica; nelle prime ore del pomeriggio saranno possibili precipitazioni residue su Romagna e Marche. Nubi in aumento sulle regioni adriatiche fino alla Puglia ma senza fenomeni di rilievo. Cielo in prevalenza sereno sul resto dell’Italia. Il temporaneo rinforzo dei venti settentrionali sulle regioni del Centrosud e in Sicilia determinerà un graduale ma sensibile calo delle temperature. Previsti 27 gradi per Lecce, 24 gradi per Cagliari, Crotone, Catanzaro, Brindisi, 23 gradi per Messina, Catania, Taranto, Napoli, Bari, Lamezia, 22 gradi per Reggio Calabria, Potenza, L’Aquila, Grosseto, 21 gradi per Alghero, Olbia, Sassari, Bergamo, 20 gradi per Trapani, Roma, Rieti, Firenze, Treviso, Piacenza, Bolzano, Torino, Novara, Milano, Imperia, Cuneo, Aosta, 19 gradi per Palermo, Pisa, Pescara, Campobasso, Verona, Udine, Trieste, Genova, Brescia,18 gradi per Perugia, Venezia, Treviso, Rimini, Bologna e 17 gradi per Viterbo e Ancona. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA pari a 90-95).