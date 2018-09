Marsala, coppia costretta a dormire in auto: “Ridateci un posto dove vivere, ci hanno tolto anche i figli”

La storia di Pippo e Annamaria ha del surreale: dal 29 giugno i due sono costretti a vivere in automobile in un parcheggio di Marsala, dopo che la loro abitazione - sita nelle case popolari - è stata occupata abusivamente. Secondo i due coniugi l’occupazione è avvenuta durante la ristrutturazione a seguito di un incendio. Da quel momento in poi non sono più riusciti a rientrare nella loro dimora. Era stata occupata da un abusivo. Il dolore nelle parole di Annamaria: “Non abbiamo più nulla e ci hanno tolto anche i nostri figli”. Le fa eco il marito: “Sono tre mesi che non possiamo farci una doccia, ditemi voi se questa è vita. Vogliamo solo tornare a casa”.