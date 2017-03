Mahmud è un ragazzo marocchino, ma cittadino italiano, omosessuale e per questo rifiutato dalla sua famiglia. Per i genitori del ragazzo, il suo orientamento sessuale è una malattia e, così, lo hanno mandato in Marocco dove non ci sono i diritti LGBT e dove le persone omosessuali vengono punite. Il ragazzo, che vorrebbe tornare in Italia, è stato privato dei suoi documenti e quindi non può rimpatriare. Le Iene arrivano i suo aiuto.