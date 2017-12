“Io in 17 anni ho dato la vita per questa azienda. Ho dei problemi e non ho chiesto dei privilegi particolari”. Così Marica Ricutti in lacrime sul palco del presidio di protesta organizzato a Corsico, alle porte di Milano, contro l’azienda Ikea. La donna madre di due figli, di cui uno disabile, è stata licenziata perché non sarebbe più riuscita a rispettare il nuovo turno di lavoro, sebbene si avvalesse della legge 104.