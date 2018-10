Mariano, il 90enne di Palermo gravemente malato portato via da casa sua

Dopo nove mesi, Nina Palmieri è tornata sul luogo della vergogna. Mariano, 90enne costretto da tempo nel suo letto per gravi problemi di salute, continua a subire angherie dai suoi stessi parenti. La faida che ha diviso la famiglia va avanti da anni e Isabella, sua nipote, nutre un fortissimo desiderio di vendetta nei confronti di Mariano. E così ha messo in campo tutte le sue forze, tramite avvocati e tribunali, per farlo portare via dalla casa che lui stesso ha costruito e in cui ha vissuto per oltre 40 anni.



E nonostante finché ne ha avuto la forza si sia sempre difeso: “Il giudice non deve permettersi di mettere una sola mano sul mio corpo”, il giorno del trasferimento forzato è arrivato. Un trasporto che potrebbe far perdere la vita a Mariano, troppo debole e a cui anche solo un calo di pressione potrebbe essere fatale. Ma il triste momento è arrivato e Mariano non ha neanche avuto accanto alle sue figlie, Daniela e Leonarda, costrette a guardare loro padre lasciare la loro dimora dalle finestre da cui tante volte si affacciava proprio Mariano. Ora è in una casa di riposo.