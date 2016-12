Margherità Hack, è giallo sull'eredità: tutto il patrimonio finisce alla badante

13:36 - Due testamenti e un'eredità che si tinge di giallo. L'intero patrimonio dell'astrofisica Margherita Hack, deceduta il 29 giugno 2013, circa 500mila euro, è andato alla badante di casa Tatjana Gjergo, che per anni si è presa cura della Hack e del marito Aldo. Le disposizioni iniziali della scienziata, tuttavia, sarebbero state disattese. La Hack, infatti, aveva destinato la maggior parte del suo patrimonio ad alcune associazioni animaliste.

L'astrofisica, molto amante degli animali, aveva lasciato due testamenti a mano che mettevano nero su bianco la sua volontà di destinare 20mila euro ad ognuna delle associazioni di volontariato che si occupano di assistere gli animali, fra cui Astad e Enpa. Inizialmente alla badante sarebbero stati destinati soltanto 100mila euro e la casa di via Portello a Trieste, precisando "alla morte mia e di Aldo".



Proprio l'intervento del marito Aldo De Rosa, scomparso il 26 settembre scorso, ha modificato la situazione a favore della signora Gjergo. Pochi giorni dopo la morte della scienziata, il marito ha firmato un nuovo testamento che destinava l'intera somma unicamente alla badante.



Il mancato rispetto delle ultime volontà di Margherita Hack non ha mancato di sollevare polemiche. "Avremmo voluto che si fossero realizzati i desideri di Margherita. Ma non solleveremo polveroni. Bisognerebbe farle capire (alla signora Tatjana) che non si è comportata nel modo in cui si sarebbe comportata Margherita. Ci siamo trovati di fronte a uno stravolgimento totale della volontà di Hack. Margherita se n’è sempre fregata dei soldi e non sapeva di non poter disporre post mortem del suo patrimonio" afferma Giorgio Cociani presidente del gattile a cui erano destinati 20mila euro. Molto più amaro il commento di Franca Varridi Antonini, presidente dell'Astad "Sono state tradite le volontà di Margherita. Rimane l’amarezza di vedere, dopo la sua morte, quanto bassa sia l’umanità...".