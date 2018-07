Margherita di Savoia, multa di 500 euro a chi passeggia in costume da bagno

Una multa che arriva fino a 500 euro per chi passeggia in costume da bagno. È l’ordinanza emessa da Bernando Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia, un comune della provincia Bat (Barletta - Andria - Trani). "Un'azione a contrasto di fenomeni indecorosi e contrari a principi di sana educazione, buon costume e rispetto per gli altri". Queste le motivazioni del provvedimento. Fino al 30 settembre, dunque, non sarà possibile passeggiare in bikini o a torso nudo al di fuori della spiaggia e dei luoghi adiacenti a essa.