Marco Biagi, il figlio Lorenzo: lo Stato ha abbandonato mio padre

"Lo Stato ha abbandonato mio padre. Mio padre aveva una scorta fino a pochi mesi prima di essere ucciso". Lo ha detto Lorenzo Biagi, a margine del ricordo del padre Marco, nell'anniversario del suo omicidio da parte delle nuove Brigate Rosse a Bologna. "Essendo una persona molto credente, non provo odio per gli assassini di mio padre, però ovviamente non li perdono neanche perché mio padre non l'ho più e questo rimarrà così per sempre", ha aggiunto.